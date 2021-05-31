«Балтика» объявила об уходе пятерых футболистов

Пресс-служба «Балтики» объявила о уходе из клуба ряда футболистов.



Соглашения с калининградским клубом не стали продлевать Максим Плопа, Аслан Дудиев, Алихан Шаваев и Михаил Маркин. «Балтику» также покидает полузащитник Константин Ковалёв, который выступал за калининградцев на правах аренды. Права на Ковалёва принадлежат «Ростову». Хавбек провёл 22 матча за «Балтику».



«Балтика» в 42 матчах набрала 73 очка и заняла пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021.

Калининградский клуб получил лицензию для участия в Российской Премьер-Лиге, однако в минувшем сезоне стыковые матчи между ФНЛ и РПЛ были отменены. Чемпионом ФНЛ по итогам сезона-2020/2021 стали самарские «Крылья Советов».