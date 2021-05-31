«Балтика» объявила об уходе пятерых футболистов
Поделиться
Пресс-служба «Балтики» объявила о уходе из клуба ряда футболистов.
Соглашения с калининградским клубом не стали продлевать Максим Плопа, Аслан Дудиев, Алихан Шаваев и Михаил Маркин. «Балтику» также покидает полузащитник Константин Ковалёв, который выступал за калининградцев на правах аренды. Права на Ковалёва принадлежат «Ростову». Хавбек провёл 22 матча за «Балтику».
«Балтика» в 42 матчах набрала 73 очка и заняла пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021.
Калининградский клуб получил лицензию для участия в Российской Премьер-Лиге, однако в минувшем сезоне стыковые матчи между ФНЛ и РПЛ были отменены. Чемпионом ФНЛ по итогам сезона-2020/2021 стали самарские «Крылья Советов».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 31 мая 2021
-
15:24
-
15:07
-
15:06
-
14:40
-
14:37
-
14:22
-
14:18
-
14:00
-
13:54
-
13:33
-
13:33
-
13:11
-
13:01
-
12:53
-
12:52
-
12:21
-
12:13
-
12:04
-
11:58
-
11:52
-
11:50
-
11:42
-
11:36
-
11:27
-
11:24
-
11:13
-
11:08
-
11:03
-
10:53
-
10:52
-
10:33
-
10:04
-
10:03
-
09:47
-
09:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам