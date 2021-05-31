Зинченко: весь сезон мы пахали как животные, но этого оказалось недостаточно

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).
«Невозможно сейчас описать свои ощущения. Мы постарались выложиться на поле. Весь сезон мы пахали как животные, но этого оказалось недостаточно. Мы вернёмся сильнее! И я уверен, что «Манчестер Сити» скоро выиграет, потому что вы этого заслуживаете», — написал Зинченко на своей странице в «Инстаграме».
В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.
«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.
- 31 мая 2021
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