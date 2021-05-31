Донецкий «Шахтёр» продлил контракт с 36-летним Андреем Пятовым

Донецкий «Шахтёр» продлил контракт со своим самым возрастным игроком – голкипером Андреем Пятовым, информирует официальный сайт «горняков». Новое соглашение сторон рассчитано на два года, до конца сезона-2022/2023.
Андрей Пятов защищает цвета «Шахтёра» с 2007 года. С тех пор он провёл за «горняков» 468 матчей. В составе донецкого клуба голкипер выиграл 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 8 Кубков и 7 Суперкубков Украины.
Ранее сообщалось, что Евро-2020 станет для 36-летнего голкипера последним турниром в составе сборной Украины, за которую Пятов выступает с 2006 года. На его счету 96 матчей (45 — «сухие») и 78 пропущенных голов. Вместе с национальной командой Пятов выступал на чемпионате мира — 2006, а также на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
- 31 мая 2021
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