Испания обыграла Хорватию с Моро и Бистровичем в четвертьфинале молодёжного Евро

В матче 1/4 финала молодёжного чемпионата Европы 2021 года сборная Испании переиграла сборную Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Людски врт» в Мариборе и завершилась со счётом 2:1 (д.в.).

На 66-й минуте первый мяч забил нападающий испанской команды Хавьер Пуадо, ему ассистировал Бриан Хиль. В добавленное время полузащитник хорватов Лука Иванушец сравнял счёт, реализовав пенальти. В овертайме Пуадо оформил дубль.

В матче принимали участие полузащитник московского «Динамо» Никола Моро и хавбек столичного ЦСКА Кристиян Бистрович. Оба футболиста вышли на поле на 71-й минуте.

Встречу обслуживала грузинская бригада арбитров во главе с Георгием Круашвили. Ассистенты — Леван Варамишвили и Заза Пипия. Резервный арбитр — Ираклий Квирикашвили.