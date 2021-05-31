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Испания обыграла Хорватию с Моро и Бистровичем в четвертьфинале молодёжного Евро

Испания обыграла Хорватию с Моро и Бистровичем в четвертьфинале молодёжного Евро
Алексей Ласнов
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В матче 1/4 финала молодёжного чемпионата Европы 2021 года сборная Испании переиграла сборную Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Людски врт» в Мариборе и завершилась со счётом 2:1 (д.в.).

На 66-й минуте первый мяч забил нападающий испанской команды Хавьер Пуадо, ему ассистировал Бриан Хиль. В добавленное время полузащитник хорватов Лука Иванушец сравнял счёт, реализовав пенальти. В овертайме Пуадо оформил дубль.

В матче принимали участие полузащитник московского «Динамо» Никола Моро и хавбек столичного ЦСКА Кристиян Бистрович. Оба футболиста вышли на поле на 71-й минуте.

Встречу обслуживала грузинская бригада арбитров во главе с Георгием Круашвили. Ассистенты — Леван Варамишвили и Заза Пипия. Резервный арбитр — Ираклий Квирикашвили.

U21 ЧЕ-2021. 1/4 финала
31 мая 2021, понедельник. 19:00 МСК
Испания U21
Окончен
2 : 1
ДВ
Хорватия U21
1:0 Пуадо – 66'   1:1 Иванушец – 90+4' (пен)   2:1 Пуадо – 110'
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