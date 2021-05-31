Сборная Нидерландов обыграла Францию и вышла в полуфинал молодёжного Евро-2021

В четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2021 молодёжная сборная Нидерландов встретилась с национальной командой Франции. Матч проходил на стадионе «Божик-Арена» (Будапешт, Венгрия) и завершился со счётом 2:1 в пользу нидерландцев. Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавил Маурицио Мариани.
Счёт в матче на 23-й минуте открыл защитник сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано. Однако на 50-й минуте Нидерланды восстановили статус-кво усилиями Мирона Боадю. Решающее слово в матче также осталось за Нидерландами. На 90+3-й минуте в центре внимания оказался всё тот же Боадю, записавший на свой счёт дубль. Таким образом, финальный свисток арбитра зафиксировал победу номинальных хозяев.
Благодаря этой победе сборная Нидерландов добыла путёвку в полуфинал молодёжного Евро-2021, выбив Францию из турнира. Напомним, сборная России, набрав три очка, заняла третье место в группе C и не вышла в плей-офф.
- 31 мая 2021
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