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Сборная Нидерландов обыграла Францию и вышла в полуфинал молодёжного Евро-2021

Сборная Нидерландов обыграла Францию и вышла в полуфинал молодёжного Евро-2021
Максим Хрущ
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В четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2021 молодёжная сборная Нидерландов встретилась с национальной командой Франции. Матч проходил на стадионе «Божик-Арена» (Будапешт, Венгрия) и завершился со счётом 2:1 в пользу нидерландцев. Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавил Маурицио Мариани.

Счёт в матче на 23-й минуте открыл защитник сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано. Однако на 50-й минуте Нидерланды восстановили статус-кво усилиями Мирона Боадю. Решающее слово в матче также осталось за Нидерландами. На 90+3-й минуте в центре внимания оказался всё тот же Боадю, записавший на свой счёт дубль. Таким образом, финальный свисток арбитра зафиксировал победу номинальных хозяев.

Благодаря этой победе сборная Нидерландов добыла путёвку в полуфинал молодёжного Евро-2021, выбив Францию из турнира. Напомним, сборная России, набрав три очка, заняла третье место в группе C и не вышла в плей-офф.

U21 ЧЕ-2021. 1/4 финала
31 мая 2021, понедельник. 19:00 МСК
Нидерланды U21
Окончен
2 : 1
Франция U21
0:1 Юпамекано – 23'   1:1 Боадю – 50'   2:1 Боадю – 90+3'
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