Черчесов: не попавшие в заявку на Евро игроки останутся в расположении сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что футболисты из расширенного списка национальной команды, не попавшие в итоговую заявку на Евро-2020, останутся в расположении сборной.



«Завтра до 12 часов заявка будет объявлена. Но до первого матча есть возможность поменять игроков, если будут проблемы с травмами или с ковидом.



С игроками мы всё обсудили. Футболисты, которые не попадут в заявку на Евро, останутся в расположении сборной. У нас ведь ещё один контрольный матч, мало-ли что может случиться. Они прошли сбор и смогут подстраховать, если это будет нужно», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Товарищеский матч с Польшей, который пройдёт 1 июня, станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020. Всего на турнир можно взять 26 игроков.