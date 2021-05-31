Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Гуренко покинул литовский «Ритеряй»

Сергей Гуренко покинул литовский «Ритеряй»
Алексей Ласнов
Комментарии

Литовский «Ритеряй» объявил об уходе белорусского тренера Сергея Гуренко, который руководил командой c февраля.

«Пути руководителя тренерского штаба «рыцарей» Сергея Гуренко с клубом расходятся. Последним поединком специалиста стала ничья с кедайняйским «Невежисом». Контракт, действующий до конца мая, продлён не будет», — сообщает пресс-служба «Ритеряя».

«Решение, конечно же, было принято не из-за ничьей с «Невежисом». Мы смотрим на то, что закончился этап чемпионата, и должны сказать, что больших побед он не принёс. Теперь мы с нетерпением ждём возвращения на победный путь», — пояснил решение клуба спортивный директор Тадас Симайтис.

«Ритеряй» в 14 матчах набрал 16 очков и занимает шестое место в чемпионате Литвы.

До «Ритеряя» Гуренко возглавлял минское «Динамо», которое покинул весной 2020 года.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021