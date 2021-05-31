Сергей Гуренко покинул литовский «Ритеряй»

Литовский «Ритеряй» объявил об уходе белорусского тренера Сергея Гуренко, который руководил командой c февраля.

«Пути руководителя тренерского штаба «рыцарей» Сергея Гуренко с клубом расходятся. Последним поединком специалиста стала ничья с кедайняйским «Невежисом». Контракт, действующий до конца мая, продлён не будет», — сообщает пресс-служба «Ритеряя».



«Решение, конечно же, было принято не из-за ничьей с «Невежисом». Мы смотрим на то, что закончился этап чемпионата, и должны сказать, что больших побед он не принёс. Теперь мы с нетерпением ждём возвращения на победный путь», — пояснил решение клуба спортивный директор Тадас Симайтис.

«Ритеряй» в 14 матчах набрал 16 очков и занимает шестое место в чемпионате Литвы.

До «Ритеряя» Гуренко возглавлял минское «Динамо», которое покинул весной 2020 года.