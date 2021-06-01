Тренер «Спартака» по физподготовке: Мозес удивлён нашей нагрузкой

Тренер московского «Спартака» по физической подготовке Владимир Чепзанович признался, что некоторые футболисты красно-белых были удивлены нагрузкой на тренировках.

«Шюррле сказал, что в «Спартаке» бешеный тренировочный ритм. Мозес тоже удивлён нашей работой. Нагрузка зависит от состояния организма. Все игроки после тренировок выглядят эмоционально и физически вымотанными, что было особенно заметно на первой предсезонке Тедеско в Абу-Даби. Но мы, естественно, не даём того, что бы сделало нашим игрокам хуже.

Тедеско? Невозможно делать то же, что и команда, но он очень спортивный. Ходил после тренировок в зал, занимался в гостинице. Обожает велосипед, может ну очень долго крутить педали. Правда, я никогда не спрашивал, почему и зачем, но ему от этого классно», — сказал Чепзанович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.