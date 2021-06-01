Андрей Шевченко выразил мнение об уровне соперников сборной Украины на Евро-2020

44-летний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил уровень соперников его команды на Евро-2020.



«Австрия, как и Македония, — команды неплохого уровня. Конечно, Нидерланды – это фаворит, но на турнире в принципе нет лёгких соперников. Мы проведём все матчи на выезде, в то время как Нидерланды будут иметь поддержку своих болельщиков. Да, у них не будет Ван Дейка, но, тем не менее, они очень сильны. У Австрии также есть футболисты, которые выступают в достаточно сильных командах», — цитирует Шевченко Tuttomercatoweb со ссылкой на Radio Rai.



Напомним, 23 мая в товарищеском матче сборная Украины сыграла вничью со сборной Бахрейна. Встреча проходила на стадионе «Металлист» в Харькове и завершилась со счётом 1:1.



13 июня 2021 года в матче группы С Евро-2020 на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме сборная Нидерландов примет команду Украины. Начало матча запланировано на 22:00 мск. В группе С также сыграют сборные Австрии и Северной Македонии. Матчи этой группы пройдут в Амстердаме и Бухаресте.

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