Контракт Томаса Тухеля с «Челси» автоматически продлён после победы в Лиге чемпионов

Контракт главного тренера «Челси» Томаса Тухеля с клубом был автоматически продлён, сообщает Bild.



По информации источника, в соглашении немецкого специалиста, изначально рассчитанном до лета 2022 года, был прописан пункт, по которому договор должен был автоматически пролонгироваться до 2024 года в случае победы в Лиге чемпионов. Благодаря выполнению условия Томас смог раньше времени отправиться в отпуск с семьёй.



Напомним, в финальном матче минувшего розыгрыша Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил полузащитник Кай Хаверц.



Тухель возглавил «Челси» в ходе минувшего сезона, сменив на посту главного тренера отправленного в отставку Фрэнка Лэмпарда.