Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Контракт Томаса Тухеля с «Челси» автоматически продлён после победы в Лиге чемпионов

Контракт Томаса Тухеля с «Челси» автоматически продлён после победы в Лиге чемпионов
Михаил Рождественский
Комментарии

Контракт главного тренера «Челси» Томаса Тухеля с клубом был автоматически продлён, сообщает Bild.

По информации источника, в соглашении немецкого специалиста, изначально рассчитанном до лета 2022 года, был прописан пункт, по которому договор должен был автоматически пролонгироваться до 2024 года в случае победы в Лиге чемпионов. Благодаря выполнению условия Томас смог раньше времени отправиться в отпуск с семьёй.

Напомним, в финальном матче минувшего розыгрыша Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил полузащитник Кай Хаверц.

Тухель возглавил «Челси» в ходе минувшего сезона, сменив на посту главного тренера отправленного в отставку Фрэнка Лэмпарда.

«Челси» великолепен: и как команда, и индивидуально. Но что имел в виду Гвардиола? «Челси» великолепен: и как команда, и индивидуально. Но что имел в виду Гвардиола?
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021