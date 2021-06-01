Контракт Томаса Тухеля с «Челси» автоматически продлён после победы в Лиге чемпионов
Поделиться
Контракт главного тренера «Челси» Томаса Тухеля с клубом был автоматически продлён, сообщает Bild.
По информации источника, в соглашении немецкого специалиста, изначально рассчитанном до лета 2022 года, был прописан пункт, по которому договор должен был автоматически пролонгироваться до 2024 года в случае победы в Лиге чемпионов. Благодаря выполнению условия Томас смог раньше времени отправиться в отпуск с семьёй.
Напомним, в финальном матче минувшего розыгрыша Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил полузащитник Кай Хаверц.
Тухель возглавил «Челси» в ходе минувшего сезона, сменив на посту главного тренера отправленного в отставку Фрэнка Лэмпарда.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 1 июня 2021
-
10:56
-
10:39
-
10:29
-
10:06
-
09:47
-
09:31
-
08:30
-
08:29
-
08:00
-
07:51
-
07:35
-
07:10
-
06:58
-
06:33
-
05:27
-
04:11
-
03:51
-
03:28
-
03:12
-
02:54
-
02:41
-
02:00
-
00:55
-
00:35
-
00:22
-
00:11
- 31 мая 2021
-
23:36
-
23:29
-
22:59
-
22:41
-
22:24
-
22:18
-
21:49
-
21:47
-
21:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам