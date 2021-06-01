В «Ювентусе» разочарованы Артуром. Полузащитником интересуется «ПСЖ»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Рамос может покинуть команду в летнее трансферное окно.



Как сообщает Calciomercato.com, в туринском клубе разочаровались 24-летним футболистом по итогам его первого сезона после трансфера. Помимо травм, бьянконери смущает поведение бразильца за пределами поля. В связи с этим вероятен его уход в межсезонье.



По информации источника, интерес к Артуру проявляет «Пари Сен-Жермен», однако для парижан игрок не является приоритетной целью.



Артур перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Барселоны». Формально сумма трансфера составила € 72 млн, однако по факту клубы провели обмен, в ходе которого в обратном направлении отправился хавбек Миралем Пьянич. В минувшем сезоне Артур провёл 22 матча в итальянской Серии А и забил один гол.