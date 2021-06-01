Румменигге подал в отставку с поста гендиректора «Баварии» после 20 лет в клубе

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подал в отставку с должности генерального директора клуба, информирует официальный сайт мюнхенцев. На этом посту его сменит Оливер Кан.

«Я делаю это стратегически разумно, в самый подходящий для этого момент. Мы готовим финансовый отчёт по итогам сезона, и одновременно начинается новый раздел с новой тренерской командой. Оливер Кан как новый генеральный директор должен нести ответственность за новый сезон с самого начала. Два года назад я сказал, что мы планируем постепенный переход, и теперь он наконец-то осуществляется. Так должно быть.

Это прощание с удовлетворением и гордостью. Я могу передать клуб, который полностью сохранился в спортивном отношении: экономика и структура. Для меня это было важно. Хотел бы поблагодарить огромное множество людей, которые встретились на моем пути в «Баварии». В первую очередь, конечно, с моими коллегами-членами правления, с президентом Гербертом Хайнером и с нашими комитетами. Но также со всеми сотрудниками «Баварии» и, конечно же, с нашими фантастическими болельщиками. Надеюсь, что скоро они снова смогут поддержать нашу команду на стадионе. Я искренне желаю «Баварии» больших успехов, неизменных ценностей и непоколебимого чувства единства», — приводит слова Румменигге официальный сайт «Баварии».

Контракт Румменигге с «Баварией» был рассчитан до 31 декабря 2021 года, но специалист принял решение покинуть пост досрочно. Он входил в структуру руководства «Баварии» с 1991 года.