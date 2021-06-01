ЦСКА подписал долгосрочный контракт со своим воспитанником
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Полузащитник Тигран Аванесян, являющийся воспитанником ЦСКА, продлил контракт с московским клубом. Новое соглашение сторон рассчитано на пять лет, до конца сезона-2025/2026, информирует официальный сайт армейцев.
«Рад связать свое будущее с армейским клубом. Я уже семь лет в системе ЦСКА, и сердце у меня красно-синее. Понимаю, что это большая ответственность и впереди много работы. Приложу все силы, чтобы доказать, что клуб не зря поверил в меня»!» — приводит слова Аванесяна пресс-служба армейского клуба в «Твиттере».
Напомним, минувшей зимой ЦСКА отдал Аванесяна в аренду «Тамбову». Ранее футболист заявлял, что не горит желанием играть на молодёжном уровне и хочет закрепиться во взрослом футболе.
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