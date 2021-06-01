Агуэро подарил часы каждому сотруднику «Манчестер Сити» и разыграл между ними своё авто

Нападающий Серхио Агуэро, который покидает «Манчестер Сити» и переходит в «Барселону», сделал дорогие подарки сотрудникам английского клуба, сообщает The Athletic.
Каждый из 60 сотрудников «Сити», работающих с первой командой, получил от Агуэро часы Hublot или Tag Heuer стоимостью не менее £ 1 тыс. с надписью: «Спасибо! Кун Агуэро». Аргентинец также организовал лотерею, на которой разыграл свой Range Rover Evoque.
«Барселона» и Агуэро достигли соглашения о переходе, которое вступит в силу 1 июля, когда завершится его контракт с «Манчестер Сити». Игрок подписал контракт до конца сезона-2022/2023, в котором есть пункт об отступных в размере € 100 млн.
Напомним, английский клуб принял решение не продлевать соглашение с аргентинцем. Нападающий выступал в составе «горожан» с 2011 года.
- 1 июня 2021
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