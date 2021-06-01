Руслан Малиновский перенесёт операцию после Евро-2020

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский сообщил, что планирует перенести операцию по удалению грыжи после предстоящего чемпионата Европы.
«Конечно, нужно сделать операцию. Нужно потерпеть этот отрезок, а после чемпионата Европы заняться этим. Оно никуда не делось, во многих моментах эта проблема не даёт играть в полную силу, и постоянно выступать с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легко», — сказал Малиновский в интервью на YouTube-канале BurBuzz.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборная Украины сыграет в группе С с национальными командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.
- 1 июня 2021
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