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Руслан Малиновский перенесёт операцию после Евро-2020

Руслан Малиновский перенесёт операцию после Евро-2020
Диана Валавичюте
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Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский сообщил, что планирует перенести операцию по удалению грыжи после предстоящего чемпионата Европы.

«Конечно, нужно сделать операцию. Нужно потерпеть этот отрезок, а после чемпионата Европы заняться этим. Оно никуда не делось, во многих моментах эта проблема не даёт играть в полную силу, и постоянно выступать с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легко», — сказал Малиновский в интервью на YouTube-канале BurBuzz.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборная Украины сыграет в группе С с национальными командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.

Календарь Евро-2020
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