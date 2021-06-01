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Крал — о возможном уходе из «Спартака»: хочу иметь ясную голову перед Евро-2020

Крал — о возможном уходе из «Спартака»: хочу иметь ясную голову перед Евро-2020
Диана Валавичюте
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Полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал высказался по поводу возможного перехода в другой клуб.

«Если происходят какие-то обсуждения по поводу возможного трансфера, этим занимается мой агент. Я хочу иметь ясную голову перед Евро-2020. Для меня сезон ещё не окончен. Сейчас я сосредоточен на игре за сборную, а всё остальное буду решать потом.

У меня ещё три года по контракту со «Спартаком». я по-прежнему игрок этого клуба. Да, у меня есть амбиции, но всё должно быть хорошо продумано. Нужно учитывать риски и всё остальное. Я убеждён, что любой переход должен быть шагом вперёд», — приводит слова Крала Idnes.cz.

Ранее сообщалось, что Крал может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Крал перешёл в «Спартак» в 2019 году из пражской «Славии» за € 12 млн. В минувшем сезоне 23-летний хавбек провёл 29 матчей в Российской Премьер-Лиге и отдал пять результативных передач.

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