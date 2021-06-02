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Румменигге: Нагельсман — это тренер Салихамиджича. Он укрепит позиции Хасана в «Баварии»

Румменигге: Нагельсман — это тренер Салихамиджича. Он укрепит позиции Хасана в «Баварии»
Диана Валавичюте
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, который покинет свой пост в конце июня, поделился мнением о спортивном директоре клуба Хасане Салихамиджиче.

«Когда дело доходит до трансферов, Хасан, возможно, ставит для себя слишком высокую планку. Я должен защищать его, потому что Ули Хёнесс и я никогда не добивались абсолютного успеха в трансферах. Сейчас в команде появился Юлиан Нагельсман, это тренер Хасана. Тренер укрепит его позиции», — приводит слова Румменигге Bild.

Контракт Румменигге с «Баварией» рассчитан до 31 декабря 2021 года, но специалист принял решение покинуть пост досрочно. Он входил в структуру руководства «Баварии» с 1991 года. По итогам сезона-2020/2021 «Бавария» стала чемпионом Германии.

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