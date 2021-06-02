Сборная Италии огласила окончательную заявку на Евро-2020

Сборная Италии назвала окончательную заявку на чемпионат Европы 2020 года.

Из расширенного списка, в котором было 28 игроков, Роберто Манчини исключил защитника «Ромы» Джанлуку Манчини, полузащитника «Аталанты» Маттео Пессину и форварда «Наполи» Маттео Политано. При этом, тренер включил в основную заявку форварда «Сассуоло» Джакомо Распадори.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Сальваторе Сиригу («Торино»), Алекс Мерет («Наполи»).

Защитники: Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци («ПСЖ»), Леонардо Спинаццола ( «Рома»), Рафаэл Толои («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Марко Верратти («ПСЖ»), Жоржиньо («Челси»).

Нападающие: Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба – «Ювентус»), Андреа Белотти («Торино»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье, («Наполи»), Доменико Берарди, Джакомо Распадори (оба — «Сассуоло»).