Александр Самедов оценил финальную заявку сборной России на Евро-2020

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов, ныне занимающий пост старшего селекционера клуба по молодёжному футболу, финальную заявку сборной России на Евро-2020.
«Кого-то должны были отцепить, видимо, было принято такое решение. Может, остальные ребята на сборе выглядели получше. Кроме Лунёва, остальные игроки молодые, всё впереди. Они молодцы, провели хорошие сезоны в своих клубах, но пока тренерский штаб решил так.
Думал, что Лунёв попадёт в итоговую заявку, а не попадут либо Сафонов, либо Дюпин. Хотя оба провели хорошие сезоны, особенно, Дюпин, «Краснодар» всё-таки болтало. Но в тренировочном процессе тренерскому штабу было виднее. Видимо, на данный момент эти молодые ребята не были готовы участвовать в таком турнире», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 2 июня 2021
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