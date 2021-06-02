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Гендиректор «Ахмата»: клубы не должны платить за VAR, пока судейство не станет объективным

Гендиректор «Ахмата»: клубы не должны платить за VAR, пока судейство не станет объективным
Андрей Панков
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал об ответе, который клуб получил от Судейского комитета РФС на обращение по ситуации, случившейся в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (0:1).

«Мы получили официальный ответ от Судейского комитета РФС на свое обращение по итогам матча 28-го тура прошедшего сезона «Ротор» — «Ахмат». Как известно, арбитр Васильев на 85-й минуте встречи не назначил очевидный одиннадцатиметровый в ворота хозяев, а VAR не стал вмешиваться в эпизод.

Цитата из письма: «Комиссией установлено, что судья в данном игровом моменте находился в идеальной позиции, открыто просматривал единоборство футболистов и самостоятельно дал ему оценку. В коммуникационную систему он сообщил VAR, что данный контакт выполнен без нарушения Правил игры, поскольку нападающий стремился к мячу, но не сыграл в него, и самостоятельно споткнулся о ногу защитника».

Конечно, мы не можем как судьи знать все тонкости и превратности принимаемых ими решений, но если Васильев, находившийся в идеальной позиции, не увидел очевидное нарушение правил, это наводит на определенные мысли, тем более решение судьи было осознанным. Не понимаем и не принимаем действий, а вернее отсутствие действий, арбитров VAR, какими бы рекомендациями в своей работе они не апеллировали.

По словам руководителя проекта VAR в России Калошина видеопомощники не должны вмешиваться в те эпизоды матчей, в которых судья четко просматривает и контролирует игру. Как мы видим по матчу «Ротор» — «Ахмат», контролировать можно по-разному. И если VAR беспомощен в иных и подобных ситуациях, то убеждаюсь снова: клубы не должны платить за VAR, пока их работа не станет прозрачной и объективной»,- сказал Ахмед Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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