Гендиректор «Ахмата»: клубы не должны платить за VAR, пока судейство не станет объективным

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал об ответе, который клуб получил от Судейского комитета РФС на обращение по ситуации, случившейся в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (0:1).



«Мы получили официальный ответ от Судейского комитета РФС на свое обращение по итогам матча 28-го тура прошедшего сезона «Ротор» — «Ахмат». Как известно, арбитр Васильев на 85-й минуте встречи не назначил очевидный одиннадцатиметровый в ворота хозяев, а VAR не стал вмешиваться в эпизод.



Цитата из письма: «Комиссией установлено, что судья в данном игровом моменте находился в идеальной позиции, открыто просматривал единоборство футболистов и самостоятельно дал ему оценку. В коммуникационную систему он сообщил VAR, что данный контакт выполнен без нарушения Правил игры, поскольку нападающий стремился к мячу, но не сыграл в него, и самостоятельно споткнулся о ногу защитника».



Конечно, мы не можем как судьи знать все тонкости и превратности принимаемых ими решений, но если Васильев, находившийся в идеальной позиции, не увидел очевидное нарушение правил, это наводит на определенные мысли, тем более решение судьи было осознанным. Не понимаем и не принимаем действий, а вернее отсутствие действий, арбитров VAR, какими бы рекомендациями в своей работе они не апеллировали.



По словам руководителя проекта VAR в России Калошина видеопомощники не должны вмешиваться в те эпизоды матчей, в которых судья четко просматривает и контролирует игру. Как мы видим по матчу «Ротор» — «Ахмат», контролировать можно по-разному. И если VAR беспомощен в иных и подобных ситуациях, то убеждаюсь снова: клубы не должны платить за VAR, пока их работа не станет прозрачной и объективной»,- сказал Ахмед Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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