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Полузащитник «Нефтехимика» Клёнкин перешёл в «Балтику»

Полузащитник «Нефтехимика» Клёнкин перешёл в «Балтику»
Сергей Сорокин
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Полузащитник «Нефтехимика» Данил Клёнкин перешёл в «Балтику», сообщает пресс-служба калининградского клуба. Трудовое соглашение с игроком заключено на два года.

Футболист является воспитанником московского футбола (занимался в академиях «Спартака» и «Торпедо»). Выступал за «Торпедо-ЗИЛ», «Истру», «Газовик», ФК «Тюмень», «Крылья Советов», «Тамбов» и «Нефтехимик». В сезоне-2020/2021 Данил сыграл 39 матчей, записав себе в актив 13 результативных действий (шесть забитых мячей, семь голевых передач).

Ранее лицензии РФС II, дающие право играть в ФНЛ, получили «Акрон», «Алания», «Краснодар-2», «Нефтехимик», «Оренбург», «Спартак-2», «Чайка», «Факел» и «Шинник». Также комитет принял решение выдать лицензии РФС I футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо».

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