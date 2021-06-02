Полузащитник «Нефтехимика» Клёнкин перешёл в «Балтику»

Полузащитник «Нефтехимика» Данил Клёнкин перешёл в «Балтику», сообщает пресс-служба калининградского клуба. Трудовое соглашение с игроком заключено на два года.



Футболист является воспитанником московского футбола (занимался в академиях «Спартака» и «Торпедо»). Выступал за «Торпедо-ЗИЛ», «Истру», «Газовик», ФК «Тюмень», «Крылья Советов», «Тамбов» и «Нефтехимик». В сезоне-2020/2021 Данил сыграл 39 матчей, записав себе в актив 13 результативных действий (шесть забитых мячей, семь голевых передач).



Ранее лицензии РФС II, дающие право играть в ФНЛ, получили «Акрон», «Алания», «Краснодар-2», «Нефтехимик», «Оренбург», «Спартак-2», «Чайка», «Факел» и «Шинник». Также комитет принял решение выдать лицензии РФС I футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо».