Шиманьски — о переподписании контракта с «Динамо»: счастлив, что это произошло

Полузащитник сборной Польши Себастьян Шиманьски прокомментировал переподписание контракта с московским «Динамо» на пять лет.
«Мне в «Динамо» очень комфортно. Я вижу, как развивается клуб, кроме того, я сам хорошо расту здесь как футболист и личность. Болельщики даже признали меня лучшим игроком в сезоне – это невероятно и очень ценно. В России сильная лига, играть здесь интересно.
Вместе с клубом мы пришли к выводу, что подписание нового контракта – самое лучшее решение. Я счастлив, что это произошло. У нас амбициозные цели и есть отличные возможности для их реализации. Со своей стороны приложу все силы для их достижения», — цитирует Шиманьски пресс-служба «Динамо».
Шиманьски перешёл в «Динамо» из польской «Легии» летом 2019 года. На данный момент в его активе 54 матча за «Динамо», в которых он забил два мяча и сделал восемь результативных передач.
- 2 июня 2021
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