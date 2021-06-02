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Шиманьски — о переподписании контракта с «Динамо»: счастлив, что это произошло

Шиманьски — о переподписании контракта с «Динамо»: счастлив, что это произошло
Сергей Сорокин
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Полузащитник сборной Польши Себастьян Шиманьски прокомментировал переподписание контракта с московским «Динамо» на пять лет.

«Мне в «Динамо» очень комфортно. Я вижу, как развивается клуб, кроме того, я сам хорошо расту здесь как футболист и личность. Болельщики даже признали меня лучшим игроком в сезоне – это невероятно и очень ценно. В России сильная лига, играть здесь интересно.

Вместе с клубом мы пришли к выводу, что подписание нового контракта – самое лучшее решение. Я счастлив, что это произошло. У нас амбициозные цели и есть отличные возможности для их реализации. Со своей стороны приложу все силы для их достижения», — цитирует Шиманьски пресс-служба «Динамо».

Шиманьски перешёл в «Динамо» из польской «Легии» летом 2019 года. На данный момент в его активе 54 матча за «Динамо», в которых он забил два мяча и сделал восемь результативных передач.

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