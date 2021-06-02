Мак и Гамшик — в заявке сборной Словакии на Евро-2020

Словацкий футбольный союз (SFZ) на официальном сайте представил заявку команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.



Заявка выглядит следующим образом:



вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл»), Марек Родак («Фулхэм»), Душан Куцяк («Легия»);



защитники: Петер Пекарик («Герта»), Любомир Шатка («Лех»), Денис Вавро («Уэска»), Милан Шкриньяр («Интер»), Томаш Губочан («Омония»), Давид Ганцко («Спарта» Прага), Мартин Косцелник («Слован»), Мартин Вальент («Мальорка»);



полузащитники: Марек Гамшик («Гётеборг»), Станислав Лоботка («Наполи»), Патрик Грошовски («Генк»), Юрай Куцка («Парма»), Ондрей Дуда («Кёльн»), Владимир Вайсс («Слован»), Ласло Бенеш («Аугсбург»), Лукаш Гараслин, Якуб Громада (оба — «Сассуоло»), Томаш Суслов («Гронинген»), Ян Грегуш («Миннесота»);



нападающие: Михал Дюриш («Омония»), Роберт Боженик («Фейеноорд»), Роберт Мак («Ференцварош»), Иван Шранц («Яблонец»).