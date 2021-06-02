Кевин Де Брёйне с большой долей вероятности пропустит матч Евро-2020 с Россией
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне с большой долей вероятности пропустит матча группового этапа чемпионата Европы с национальной командой России.
Напомним, Де Брёйне получил перелом костей носа и левой глазницы в финальном матче Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).
«Участие Кевина в первом матче на Евро маловероятно. Он может сыграть на турнире, но мы не знаем, когда именно», — приводит слова Мартинеса Le Parisien.
Матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 Бельгия — Россия состоится 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск. Соперниками сборных Бельгии и России по группе В являются Дания и Финляндия.
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