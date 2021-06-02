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Зарплата Дзагоева зависит от времени на поле. ЦСКА хочет ужесточить условия контракта

Зарплата Дзагоева зависит от времени на поле. ЦСКА хочет ужесточить условия контракта
Андрей Панков
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ЦСКА испытывает трудности в переговорах по новому контракту с полузащитником Аланом Дзагоевым. Об этом сообщают источники «Чемпионата».

Текущее соглашение Дзагоева, рассчитанное до конца этого сезона, самое жёсткое в клубе по условиям. «Зарплата игрока напрямую зависит от проведённого на поле времени, при этом если Дзагоев сыграл меньше 45 минут, то матч не засчитывается в принципе. Минимум тайм = проведённый матч», — рассказал «Чемпионату» один из источников в клубе.

Клуб предлагает Алану продлить контракт на год на ещё более жёстких условиях. «ЦСКА хочет уменьшить максимальную зарплату, которую игрок получит, если проведёт большинство матчей в течение месяца. Если два года назад Дзагоев согласился, то сейчас идти на это он не настроен», — сообщил «Чемпионату» источник, близкий к переговорам.

Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года. В минувшем сезоне футболист во всех турнирах провёл 21 матч, забил два гола и сделал три результативные передачи. Всего за московскую команду Алан провёл 375 матчей, забил 77 голов и отдал 90 голевых передач.

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