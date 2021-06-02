ЦСКА рискует потерять Дзагоева из-за условий нового контракта. Почему это будет ошибкой

ЦСКА активно ведёт себя на трансферном рынке: уже подписаны Антон Заболотный и Максим Мухин. Но при этом до сих пор не продлены контракты, истекающие в ближайшее время. В подвешенном состоянии оказались Виктор Васин, Кирилл Набабкин и Алан Дзагоев.

По информации СМИ, Васину уже предложено новое соглашение, Набабкин точно покинет клуб, а вот с Дзагоевым ситуация сложнее. Рассказываем о переговорах по контракту с полузащитником и объясняем, почему ЦСКА должен сохранить Алана.

Нынешний контракт Дзагоева – самый жёсткий в клубе

Текущее соглашение Дзагоева было рассчитано до конца этого сезона. По нашей информации, его контракт – самый жёсткий в ЦСКА по условиям. «Зарплата игрока напрямую зависит от проведённого на поле времени, при этом если Дзагоев сыграл меньше 45 минут, то матч не засчитывается в принципе. Минимум тайм = проведённый матч», — рассказал «Чемпионату» один из источников в клубе.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Довольно абсурдная схема, согласны? Достаточно привести несколько примеров: в Туле в 1/4 финала Кубка Дзагоев выходит на 70-й минуте при счёте 1:1, делает победный ассист на Фернандеса, чей гол выводит ЦСКА в полуфинал. В дебютной домашней игре Олича Алан усилил игру во втором тайме и начал голевую атаку в ворота «Ротора». В обоих матчах он провёл на поле меньше 45 минут.



По нашим данным, Дзагоева такой подход не устраивает. К тому же это нервирует и Олича, который в курсе условий полузащитника. Контрактные нюансы добавляют тренеру головной боли, поскольку ему приходится постоянно думать, на какой период выпускать игрока на поле.

Алан – лидер раздевалки. Олич считает его проводником между командой и своими идеями

Когда Олич вместе с новым тренерским штабом только пришёл в команду, Дзагоев ещё был травмирован. Игор Юкич, помощник Ивицы, постоянно интересовался у медицинского штаба, когда Алан восстановится — им нужен был опытный игрок в составе, который станет проводником идей тренера в команде. «Когда Дзагоев вернулся в общую группу, Олич со своим штабом расспрашивали его об отдельных игроках, консультировались по ним. Во время матчей именно через Алана тренерский штаб даёт указания другим футболистам», — сказал нам источник в ЦСКА.

Многие игроки армейцев отмечают, что тренировки с Дзагоевым и без него существенно отличаются. «Алан даёт команде импульс, всегда на позитиве и в центре внимания. При этом он следит за дисциплиной и пихает молодым, если видит, что кто-то не выкладывается на все 100%. Чаще всех достаётся Вадиму Карпову», — рассказали «Чемпионату» в команде.



Другой игрок отметил, что именно Дзагоев взял в команде шефство над воспитанником клуба Константином Марадишвили. Молодой полузащитник постоянно получает советы и наставления от Дзагоева, что наверняка способствует его прогрессу.

Дзагоев хочет остаться в ЦСКА, но пока отказывается от нового контракта. Его условия ещё хуже нынешнего

Дзагоев хотел бы остаться в ЦСКА. Что неудивительно: он всю карьеру провёл в этом клубе, давно живёт в Москве и не хотел бы из неё уезжать, несмотря на интерес «Краснодара».



Но от нового контракта Алан пока отказывается. По нашей информации, клуб предлагает ему переподписаться на год на ещё более жёстких условиях. «ЦСКА хочет уменьшить максимальную зарплату, которую игрок получит, если проведёт большинство матчей в течение месяца. Если два года назад Дзагоев согласился, то сейчас идти на это он не настроен», — рассказал «Чемпионату» источник, близкий к переговорам.



Если так пойдёт и дальше, ЦСКА рискует потерять опытного игрока, на которого делает ставку Олич, качественно проведшего весеннюю часть сезона и явно способного ещё принести пользу родному клубу.