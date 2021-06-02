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Азербайджан в концовке вырвал победу у Беларуси

Азербайджан в концовке вырвал победу у Беларуси
Алексей Ласнов
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В товарищеском матче сборная Азербайджана переиграла сборную Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Динамо» в Минске и завершилась со счётом 2:1.

На 56-й минуте матча счёт открыл нападающий сборной Беларуси Максим Скавыш. На 73-й минуте защитник азербайджанской команды Бадави Гусейнов забил ответный мяч. В добавленное время форвард гостей Рамиль Шейдаев забил победный гол.

Сборная Азербайджана на данный момент занимает 110-е место в рейтинге ФИФА, белорусская команда — 89-е место.

Азербайджанцы прервали девятиматчевую серию без побед. В последний раз команда побеждала в сентябре 2020 года — со счётом 1:0 была обыграна сборная Кипра.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 2
02 июня 2021, среда. 19:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 2
Азербайджан
1:0 Скавыш – 56'   1:1 Гусейнов – 73'   1:2 Шейдаев – 90+1'
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