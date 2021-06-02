Азербайджан в концовке вырвал победу у Беларуси
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В товарищеском матче сборная Азербайджана переиграла сборную Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Динамо» в Минске и завершилась со счётом 2:1.
На 56-й минуте матча счёт открыл нападающий сборной Беларуси Максим Скавыш. На 73-й минуте защитник азербайджанской команды Бадави Гусейнов забил ответный мяч. В добавленное время форвард гостей Рамиль Шейдаев забил победный гол.
Сборная Азербайджана на данный момент занимает 110-е место в рейтинге ФИФА, белорусская команда — 89-е место.
Азербайджанцы прервали девятиматчевую серию без побед. В последний раз команда побеждала в сентябре 2020 года — со счётом 1:0 была обыграна сборная Кипра.
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