РФС ищет замену главе департамента судейства Кашшаи
Поделиться
РФС ищет замену главе департамента судейства организации Виктору Кашшаи. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В руководящем органе недовольны работой венгерского специалиста. Существует вероятность, что он покинет свой пост в ближайшее время.
Напомним, Кашшаи возглавил судейский департамент РФС в январе прошлого года, сменив на посту другого бывшего арбитра Александра Егорова.
Кашшаи объявил о завершении карьеры арбитра в конце 2019 года. В 2011 году он обслуживал финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том же году венгерский арбитр был признан лучшим в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Последним крупным турниром судьи был чемпионат Европы 2016 года.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 2 июня 2021
-
22:08
-
21:42
-
21:39
-
21:20
-
21:10
-
21:09
-
21:00
-
20:58
-
20:45
-
20:44
-
20:27
-
20:24
-
20:10
-
20:02
-
19:56
-
19:49
-
19:37
-
19:18
-
19:18
-
19:08
-
18:53
-
18:49
-
18:41
-
18:36
-
18:14
-
18:14
-
17:58
-
17:49
-
17:38
-
17:33
-
17:21
-
17:00
-
16:44
-
16:42
-
16:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам