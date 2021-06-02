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РФС ищет замену главе департамента судейства Кашшаи

РФС ищет замену главе департамента судейства Кашшаи
Андрей Панков
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РФС ищет замену главе департамента судейства организации Виктору Кашшаи. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В руководящем органе недовольны работой венгерского специалиста. Существует вероятность, что он покинет свой пост в ближайшее время.

Напомним, Кашшаи возглавил судейский департамент РФС в январе прошлого года, сменив на посту другого бывшего арбитра Александра Егорова.

Кашшаи объявил о завершении карьеры арбитра в конце 2019 года. В 2011 году он обслуживал финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том же году венгерский арбитр был признан лучшим в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Последним крупным турниром судьи был чемпионат Европы 2016 года.

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