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Руководитель проекта по внедрению VAR в России близок к отставке

Руководитель проекта по внедрению VAR в России близок к отставке
Андрей Панков
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Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам Леонид Калошин, с большой долей вероятности, покинет свой пост в ближайшее время. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Также стало известно, что РФС ищет замену главе департамента судейства Виктору Кашшаи. В руководящем органе недовольны работой венгерского специалиста. Существует вероятность, что он покинет свой пост в ближайшее время.

Напомним, Кашшаи возглавил судейский департамент РФС в январе прошлого года, сменив на посту другого бывшего арбитра Александра Егорова.

РФС начал внедрять VAR в чемпионате России в 2019 году, в сезоне-2020/2021 система работала на всех матчах РПЛ. Ранее VAR использовался на Кубке конфедераций 2017 года и чемпионате мира 2018 года, которые проходили в России.

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