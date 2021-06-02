Руководитель проекта по внедрению VAR в России близок к отставке

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам Леонид Калошин, с большой долей вероятности, покинет свой пост в ближайшее время. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Также стало известно, что РФС ищет замену главе департамента судейства Виктору Кашшаи. В руководящем органе недовольны работой венгерского специалиста. Существует вероятность, что он покинет свой пост в ближайшее время.
Напомним, Кашшаи возглавил судейский департамент РФС в январе прошлого года, сменив на посту другого бывшего арбитра Александра Егорова.
РФС начал внедрять VAR в чемпионате России в 2019 году, в сезоне-2020/2021 система работала на всех матчах РПЛ. Ранее VAR использовался на Кубке конфедераций 2017 года и чемпионате мира 2018 года, которые проходили в России.
- 2 июня 2021
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