«Спартак» готовит предложение по центральному защитнику «Галатасарая»
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Московский «Спартак», по всей видимости, присмотрел себе нового центрального защитника.
Как сообщает Rixo Sport в «Твиттере», красно-белые нацелились на Кристиана Люиндаму из «Галатасарая». В настоящее время «Спартак» готовит предложение по игроку, сумма которого должна составить € 3,5 млн. При этом турецкий клуб оценивает футболиста в большую сумму и, по информации источника, недавно отказался продать его за € 4,5 млн.
Люиндама начинал карьеру на родине, в ДР Конго, а в Европу перебрался в 2017 году, став игроком льежского «Стандарда». С 2019 года выступает за «Галатасарай». В минувшем сезоне 27-летний защитник принял участие в 24 матчах турецкой Суперлиги, в которых отдал один голевой пас и получил четыре жёлтые карточки.
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