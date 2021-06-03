«Спартак» готовит предложение по центральному защитнику «Галатасарая»

Московский «Спартак», по всей видимости, присмотрел себе нового центрального защитника.



Как сообщает Rixo Sport в «Твиттере», красно-белые нацелились на Кристиана Люиндаму из «Галатасарая». В настоящее время «Спартак» готовит предложение по игроку, сумма которого должна составить € 3,5 млн. При этом турецкий клуб оценивает футболиста в большую сумму и, по информации источника, недавно отказался продать его за € 4,5 млн.



Люиндама начинал карьеру на родине, в ДР Конго, а в Европу перебрался в 2017 году, став игроком льежского «Стандарда». С 2019 года выступает за «Галатасарай». В минувшем сезоне 27-летний защитник принял участие в 24 матчах турецкой Суперлиги, в которых отдал один голевой пас и получил четыре жёлтые карточки.