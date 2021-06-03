«Может, это нас разозлит». Мухин – о решении Дании не пускать россиян на матчи Евро-2020

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин прокомментировал решение Дании не пускать болельщиков из России на матчи предстоящего чемпионата Европы — 2020.



«Это решение датчан не пускать наших болельщиков, здесь мне нечего сказать. Неприятно. Может, это даже нас немного разозлит. Будем чувствовать поддержку у телеэкранов», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Ранее стало известно, что Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии обосновательной причины. Посещение матчей Евро-2020 расценивается как туризм.



В Дании, на стадионе «Паркен» в Копенгагене, пройдут три матча Евро-2020, в том числе встреча Россия — Дания в заключительном туре группового этапа (21 июня). Также на арене состоятся игры Дания — Финляндия (12 июня) и Дания — Бельгия (17 июня).

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