«Зенит» объявил о выкупе Дмитрия Чистякова у «Ростова»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков, который на правах аренды выступал за «Зенит», продолжит карьеру в санкт-петербургском клубе на постоянной основе, информирует пресс-служба сине-бело-голубых.
Чистяков подписал с «Зенитом» соглашение до конца сезона-2024/2025.
«3 июня 2021 года стало известно о том, что футбольные клубы «Зенит» и «Ростов» достигли соглашения о переходе воспитанника петербуржцев на постоянной основе. Сине-бело-голубые поздравляют Дмитрия Чистякова с окончательным возвращением в Санкт-Петербург и желают продолжить собирать трофейную коллекцию вместе с «Зенитом», — написала пресс-служба санкт-петербургского клуба.
Чистяков перешёл в «Зенит» из «Ростова» на правах аренды в октябре 2020 года. В сезоне-2020/2021 защитник принял участие в 16 матчах за «Зенит» в чемпионате России и не отметился результативными действиями.
- 3 июня 2021
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