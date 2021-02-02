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Чистяков: когда уходил в «Зенит», Карпин сказал: «Лучше не возвращайся»

Чистяков: когда уходил в «Зенит», Карпин сказал: «Лучше не возвращайся»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, права на которого принадлежат «Ростову», рассказал об отношениях с главным тренером ростовчан Валерием Карпиным.

«С Георгичем у меня хорошие отношения. Он сказал, что не каждый день представляется шанс сыграть за „Зенит“. А проводил словами: «Конечно, хочется, чтобы ты остался в «Ростове», мне нравится с тобой работать. Но лучше не возвращайся, доказывай в «Зените». Если останешься там, я за тебя только порадуюсь». В общем, расстались с Карпиным на хорошей ноте», — приводит слова Чистякова сайт телеканала «Матч ТВ».

Чистяков перешёл в «Зенит» из «Ростова» на правах аренды в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 6 матчах за «Зенит» в чемпионате России, но не отметился результативными действиями.

Дмитрий Чистяков: хочу остаться в «Зените»
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