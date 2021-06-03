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Леонардо заявил, что в «ПСЖ» довольны работой Почеттино

Леонардо заявил, что в «ПСЖ» довольны работой Почеттино
Артур Иванов
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Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера Маурисио Почеттино из клуба.

«Слухи о ситуации с Почеттино утомляют. Я разговариваю с ним каждый день, чтобы вместе готовиться к следующему сезону. У него двухлетний контракт, и мы очень довольны его работой», — приводит слова Леонардо France Football.

Ранее сообщалось, что Почеттино попросил руководство парижского клуба разорвать контракт на год раньше.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года и выиграл с ним Кубок Франции. с 2014 по 2019 год он возглавлял «Тоттенхэм», а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.

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