Первый канал будет транслировать матч России с Болгарией из-за поражения хоккейной сборной

Товарищескую игру между футбольными сборными России и Болгарии будут транслировать по Первому каналу. Телеканал планировал показать этот матч в случае, если хоккейная сборная не выйдет в полуфинал чемпионата мира.



«Канада за Макаренко сыграла. Первый покажет Россия — Болгария, так как хоккейный ЧМ для нас завершён. Но это эпикфейл конечно», — написал журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.



Сегодня, 3 июня, сборная России провела четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Россияне встретились с командой Канады. Матч завершился победой канадцев в овертайме со счётом 2:1.



Товарищеский матч между футбольными сборными России и Болгарии состоится 5 июня. В 2020 году сборная России провела три встречи в отборе чемпионата мира — 2022. Национальная команда победила Мальту (3:1) и Словению (2:1), а затем уступила Словакии (1:2). 1 июня российская команда в товарищеском матче сыграла вничью с Польшей (1:1).

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