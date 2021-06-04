Талалаев объяснил, в чём Семёнов лучше Джикии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев сравнил 32-летнего центрального защитника Андрея Семёнова и его 27-летнего коллегу по амплуа Георгия Джикию из московского «Спартака».
«Из линии обороны Семёнов — самый пасующий. Андрей отрезает много игроков своими передачами. К примеру, в последнем матче против «Спартака» на первом месте по этому показателю будет Полярус, а потом — Семёнов. Сборная нам тоже присылает цифры по его работе. Мы видим, что он очень сильно прибавил по работе на максимальной мощности. Работа с мячом хорошая, плюс универсален. Семёнов может играть и в схеме с тремя центральными, и с двумя. Когда говорят про Джикию, то Георгий — это борьба, единоборства, эмоции. Но с точки зрения работы с мячом, чтения игры, страховки и игры на опережение Семёнов всегда в лидерах.
Если брать универсальные качества, то Джикия в этом Андрею проигрывает. Именно в определённых компонентах. А если говорить об ошибках, то здесь вопрос в том, какие игровые принципы у сборной. Мы не знаем, какие инструкции даёт Черчесов. Они могут отличаться от наших. И ты перестраиваешься, привыкаешь. От этого могут быть ошибки», — сказал Талалаев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.
- 4 июня 2021
-
08:15
-
08:00
-
07:57
-
07:45
-
07:30Талалаев рассказал о конфликте с Беришей Эксклюзив
-
07:27
-
07:15
-
07:03
-
07:00
-
06:23
-
04:55
-
04:20
-
03:59
-
03:00
-
02:13
-
01:54
-
00:49
-
00:37
-
00:35
-
00:18
-
00:02
- 3 июня 2021
-
23:51
-
23:40
-
23:27
-
23:22
-
23:10
-
22:50
-
22:49
-
22:41
-
22:30
-
22:12
-
22:11
-
21:43
-
21:25
-
21:21