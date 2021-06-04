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Аргентина и Чили разошлись миром в матче отбора к ЧМ-2022. Отличились Месси и Санчес

Аргентина и Чили разошлись миром в матче отбора к ЧМ-2022. Отличились Месси и Санчес
Вячеслав Моренко
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В Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина) состоялся матч 7-го тура группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Чили. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте — с одиннадцатиметровой отметки отличился форвард сборной Аргентины Лионель Месси. Спустя 12 минут нападающий чилийцев Алексис Санчес восстановил паритет. Больше командам в этой игре отличиться не удалось.

Таким образом, Аргентина сохранила за собой второе место в группе, набрав 11 очков в пяти встречах, а Чили с пятью очками по-прежнему вне заветной пятёрки, дающей право классификации на ЧМ-2022. Лидирует в таблице сборная Бразилии – 12 очков в четырёх встречах, а замыкает тройку Эквадор (9).

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 7-й тур
04 июня 2021, пятница. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 1
Чили
1:0 Месси – 24' (пен)   1:1 Санчес – 36'
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