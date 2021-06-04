Вратарь «Зенита» Васютин получил серьёзное повреждение в шведском «Юргордене»

Вратарь «Зенита» Александр Васютин получил серьёзное повреждение в шведском «Юргордене».



«Травма Александра оказалась настолько серьезной, что нам пришлось прооперировать его в Финляндии. Он только проснулся, находится на операционном столе и чувствует себя хорошо. К сожалению, на реабилитацию уйдет около шести месяцев, хотя она может пройти быстрее. Мы не можем раскрывать характер травмы. В пятницу Александр вылетит обратно в Швецию и продолжит восстановление в «Юргордене», — цитирует командного врача пресс-служба шведского клуба.



Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин стал игроком шведского «Юргордена» 11 февраля. Клубы достигли соглашения о переходе вратаря в шведскую команду на правах аренды до конца 2021 года с правом последующего выкупа.

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