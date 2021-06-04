Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА: если Гинер уйдёт, начнётся свистопляска, как и у наших врагов — спартачей

Экс-игрок ЦСКА: если Гинер уйдёт, начнётся свистопляска, как и у наших врагов — спартачей
Сергей Сорокин
Комментарии

Экс-игрок ЦСКА Евгений Варламов прокомментировал перемены, которые происходят в московском клубе.

«Это в игровые времена я мог позвонить Евгению Ленноровичу, любой вопрос обсудить. Сейчас подобраться к нему труднее, к тому же он номер сменил. Нового у меня нет. Поговорить с Романом Бабаевым перед отъездом в «Ригу» тоже не удалось.

Если Гинер уйдёт, боюсь, в ЦСКА начнётся такая же свистопляска, как и у наших классовых врагов — спартачей, где тренеры и менеджеры меняются регулярно. При Гинере в клубе всё было отлажено, никаких шараханий. Он никогда не бросался в крайности», — цитирует Варламова «Спорт-экспресс».

Напомним, Гинер занимает пост президента ЦСКА уже 20 лет. При Гинере армейцы шесть раз стали чемпионами России, семь раз победили в национальном Кубке. В 2005 году ЦСКА первым из российских клубов завоевал Кубок УЕФА.

Новость по теме
Чепчугов: кто платит, тот музыку заказывает. Теперь в ЦСКА это не Гинер или Бабаев
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021