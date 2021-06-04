Экс-глава селекции ЦСКА назвал слабые стороны Пиняева

Экс-глава селекции ЦСКА Максим Дюков назвал слабые стороны нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева.



«Я бы не сказал, что Пиняев какую-то выдающуюся игру показывал. Проще говоря, в вопросе перехода в условные «Оренбург», «Аланию» и «Торпедо» я бы не поднимал обе руки за то, чтобы этот трансфер совершить. Говорю исключительно про его текущий уровень.



По факту, когда футболист переходит из детского футбола во взрослый, он сталкивается с двумя основными проблемами. Это силовая выносливость. Всё-таки против мужиков не так легко корпус поставить, как по детям, борьба намного сильнее идёт. И второй момент: в разы возрастает интенсивность. Надо не только быстро бегать — успевать вперёд и назад. Ещё интенсивнее должна быть работа с мячом, нужно быстрее принимать решения. У тебя уже нет столько времени, ты должен намного быстрее всё исполнить. Пока в этих компонентах Пиняеву надо прибавлять и развиваться очень серьёзно», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

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