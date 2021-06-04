Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов прокомментировал поражение сборной России в матче с Канадой на ЧМ по хоккею

Черчесов прокомментировал поражение сборной России в матче с Канадой на ЧМ по хоккею
Андрей Панков
Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о поражении сборной России в четвертьфинале хоккейного чемпионата мира. Накануне, 3 июня, россияне в овертайме уступили канадцам со счётом 1:2. В результате российская команда завершила выступление на турнире.

«Хоккей шёл по телевизору, но смотрел одним глазом, так как занимались своими процессами. На таком уровне один момент решает исход матча и турнира. Примем ситуацию такой, какая есть. «Красная машина» много радостей доставляла. Неудача на то и есть, чтобы поправиться и сделать два шага вперёд. А теперь мы вступаем в своё соревнование, результат должны дать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Это провал». Эксперты — о фиаско России в матче с Канадой и вылете с ЧМ «Это провал». Эксперты — о фиаско России в матче с Канадой и вылете с ЧМ
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021