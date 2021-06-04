Черчесов прокомментировал поражение сборной России в матче с Канадой на ЧМ по хоккею
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о поражении сборной России в четвертьфинале хоккейного чемпионата мира. Накануне, 3 июня, россияне в овертайме уступили канадцам со счётом 1:2. В результате российская команда завершила выступление на турнире.
«Хоккей шёл по телевизору, но смотрел одним глазом, так как занимались своими процессами. На таком уровне один момент решает исход матча и турнира. Примем ситуацию такой, какая есть. «Красная машина» много радостей доставляла. Неудача на то и есть, чтобы поправиться и сделать два шага вперёд. А теперь мы вступаем в своё соревнование, результат должны дать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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