Судья Васильев отреагировал на информацию о пожизненном отстранении от работы в РПЛ

Судья Станислав Васильев отреагировал на информацию о пожизненном отстранении от работы в Российской Премьер-Лиге.
«О своём пожизненном отстранении узнал из прессы. Со мной по этому поводу никто не связывался. Поймите, ситуация не очень приятная для меня, поэтому хочу остаться один на один со своими мыслями», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее появилась информация, что судью решили пожизненно отстранить от работы на матчах Российской Премьер-Лиги. Таким образом, он не попадёт в списки рефери на предстоящий розыгрыш чемпионата России.
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отказался комментировать эту информацию. Официально о решении по Васильеву должны объявить на пресс-конференции 8 июня.
- 4 июня 2021
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