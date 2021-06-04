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Судья Васильев отреагировал на информацию о пожизненном отстранении от работы в РПЛ

Судья Васильев отреагировал на информацию о пожизненном отстранении от работы в РПЛ
Салават Муртазин
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Судья Станислав Васильев отреагировал на информацию о пожизненном отстранении от работы в Российской Премьер-Лиге.

«О своём пожизненном отстранении узнал из прессы. Со мной по этому поводу никто не связывался. Поймите, ситуация не очень приятная для меня, поэтому хочу остаться один на один со своими мыслями», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее появилась информация, что судью решили пожизненно отстранить от работы на матчах Российской Премьер-Лиги. Таким образом, он не попадёт в списки рефери на предстоящий розыгрыш чемпионата России.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отказался комментировать эту информацию. Официально о решении по Васильеву должны объявить на пресс-конференции 8 июня.

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Источник: судью Васильева пожизненно отстранят от работы на матчах РПЛ
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