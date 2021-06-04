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Источник: судью Васильева пожизненно отстранят от работы на матчах РПЛ

Источник: судью Васильева пожизненно отстранят от работы на матчах РПЛ
Михаил Рождественский
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Российский футбольный союз завершил служебную проверку в отношении арбитра Станислава Васильева, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

По информации источника, судью решили пожизненно отстранить от работы на матчах Российской Премьер-Лиги. Таким образом, он не попадёт в списки рефери на предстоящий розыгрыш чемпионата России.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отказался комментировать эту информацию. Официально о решении по Васильеву должны объявить на пресс-конференции 8 июня.

В начале мая Хачатурянц сообщил, что Васильева временно отстранили от работы на матчах РПЛ. Арбитр ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» в матче с «Ахматом». По мнению главы комитета, Станислав «допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ». В дальнейшем сообщалось, что Васильеву предложат пройти тест на полиграфе.

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