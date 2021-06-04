Дзюба радовался приезду Киркорова, певец вручил сборной подарки. Фото с тренировки России
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4 июня на подмосковной учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России провела открытую тренировку в рамках подготовки к контрольному матчу со сборной Болгарии.
Гостем на базе сборной России стал Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров. Музыкант пообщался с главным тренером команды Станиславом Черчесовым, а также вручил футболистам подписанные диски и книги в качестве подарков.
Товарищеский матч Россия — Болгария состоится завтра, 5 июня, на поле стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Начало встречи — в 18:00 мск.
Лучшие фото с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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