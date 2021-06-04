Черчесов: боже упаси, мы не обрадовались травме Де Брёйне. Надеемся, он сыграет с нами

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посочувствовал полузащитнику Бельгии Кевину Де Брёйне, получившему травму перед чемпионатом Европы — 2020. Игрок «Манчестер Сити» получил перелом костей носа и левой глазницы в финальном матче Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).
«Боже упаси, мы не обрадовались тому, что Де Брёйне получил травму. Это наш коллега. Перед чемпионатом мира сломался Салах, нам тоже было жалко. Никому зла не желаем. Играли против бельгийцев и с Де Брёйне, и без него. Отличный футболист, как можно радоваться тому, что у парня травма? Надеемся, что он выздоровеет и сыграет против нас.
Вчерашнюю игру бельгийцев не видел, посмотрим её позже. У нас завтра матч, поэтому готовимся к нему, не распыляемся. Датчане тоже с немцами играли. Всё идёт своим чередом. Сейчас у нас Болгария, концентрируем команду на следующий матч», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 4 июня 2021
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