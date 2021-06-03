Оздоев: у Бельгии хороший состав вне зависимости от того, играет Де Брёйне или нет

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал новость, что игрок сборной Бельгии Кевин Де Брёйне пропустит первый матч на чемпионате Европы – 2020.



«По поводу Кевина Де Брёйне, жалко, что такие игроки выбывают. Надеюсь, у него будет всё хорошо. Главное – здоровье, мы занимаемся одним делом. Его потеря весомая для Бельгии, но у них хороший состав вне зависимости от того, играет Кевин или нет. Досконально мы ещё не разбирали их игру, Станислав Саламович планомерно нас ко всему подводит», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, Де Брёйне получил перелом костей носа и левой глазницы в финальном матче Лиги чемпионов с «Челси» (0:1). Матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 Бельгия — Россия состоится 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск. Соперниками сборных Бельгии и России по группе В являются Дания и Финляндия.

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