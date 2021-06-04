Президент «Урала»: все деньги в Москве. А всей России как быть?

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о неполучении лицензии РПЛ «Оренбургом». Он считает распределение финансовых средств между Москвой и регионами главной причиной упадка российского футбола.

«Да, они знали все правила, ваша правда. Если ты обещаешь, надо выполнять. Раз вы ставили задачу выходить, то должны были решить вопрос ещё в прошлом году.



Ну опять же, к другому: говорят, что нужно запретить командам в чужом регионе играть. А почему нет? Они же себя показывают. Вот «Оренбург» вышел сейчас по спортивному принципу, так вы играйте хоть где. А то получается: пока вы не доделаете свой стадион, мы не разрешим вам играть нигде за пределами региона. Так в Москве таких замен масса, в Петербурге тоже.



А всей России как быть? А то все в Москве, все деньги в Москве. У нас в Екатеринбурге вторую ветку метро никак не достроят, а у вас по 23 станции каждый год открывается.



Почему бы наши деньги не оставить здесь, как Казань в своё время сделала, они же добились, чтобы у себя налоги оставлять. Теперь у них «Рубин», «Ак Барс», «Уникс» – все на ведущих ролях. А у нас «Уралочка», которая делала славу городу, завоевывала медали, но уже не та», — цитирует Иванова Sport24.

Напомним, ранее «Оренбургу» и «Алании» было отказано в получении лицензии для участия в РПЛ из-за отсутствия у клубов стадионов первой категории.