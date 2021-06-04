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Символическая сборная сезона АПЛ составлена из игроков лишь четырёх клубов

Символическая сборная сезона АПЛ составлена из игроков лишь четырёх клубов
Артур Иванов
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Ассоциация профессиональных футболистов Англии составила символическую сборную прошедшего сезона английской Премьер-лиги, сообщает официальный «твиттер» организации.

Вратарь: «Эдерсон» («Манчестер Сити»).
Защитники: Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Джон Стоунз, Рубен Диаш (все – «Манчестер Сити»).
Полузащитники: Илкай Гюндоган, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сон Хын Мин, Харри Кейн (оба – «Тоттенхэм»).

Таким образом, в списке представлены лишь игроки четырёх клубов. Шесть игроков выступают за «Манчестер Сити», по два футболиста за «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». Мохамед Салах — единственный представитель «Ливерпуля».

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