Орлов: патрон «Зенита» не влияет на состав команды так, как Галицкий и Федун с женой

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о словах директора департамента развития молодёжного футбола «Зенита» Андрея Аршавина о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, скорее всего, не смог бы к 18 годам стать звездой Российской Премьер-Лиги, если бы пять лет назад поступил в академию сине-бело-голубых.



«Можно говорить о возможностях спортивных менеджеров. Может быть, они чего-то не понимают? Может, поэтому у нас не появляются молодые игроки в основном составе. Это большая проблема. Аршавин бросил камень в тех, кто занимался раньше. Сейчас этим занимается он сам. Думаю, Андрей бы двигал Захаряна.



Хозяева клубов давят на тренеров, когда те ставят молодых вместо дорогих легионеров? Есть такая проблема. Но хозяева клубов бывают разные. Могу сказать, что у «Зенита» патрон команды (Алексей Миллер. — Прим. «Чемпионата») очень деликатный. Я его давно знаю. Он так не влияет на состав команды, как Галицкий и Федун со своей женой. В «Зените» такого нет. В клубе из Санкт-Петербурга были очень высокого уровня тренеры, и им команда отдавалась на откуп», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

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