Тренер сборной Болгарии: мы можем обыграть Россию за счёт слаженности коллектива

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России. Игра состоится 5 июня в Москве.

«У нас складывается очень хороший коллектив. Я думаю, мы добьёмся победы. Хоть у нас нет звёзд в составе, но за счёт того, что у нас слаженный коллектив, мы можем завтра добиться победы. Мы видим качественный состав у соперника. Мы хотим понять нашего противника, взять от него всё лучшее и таким образом показать хорошую игру. Хочу также поблагодарить Россию за прекрасные условия, которые нам предоставили, и за хорошую встречу, которая нам была организована. Я желаю им успеха на чемпионате Европы.

У нас нет переживаний. Если мы будем переживать, то мы не сможем показать все наши хорошие качества в игре. Мы уважаем нашего противника, его игру, но мы не переживаем о том, как будем играть. Футбол — это тот вид спорта, где ты должен получать удовольствие, независимо от того, как ты играешь в него. Прекрасный стадион. Я надеюсь мы обрадуем наших зрителей, не только тех, кто будет находиться на стадионе, но и тех, кто будет смотреть игру по телевизору, и покажем достаточно высокий уровень игры", — отметил Ясен Петров.