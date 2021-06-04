Тренер сборной Болгарии: мы можем обыграть Россию за счёт слаженности коллектива

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России. Игра состоится 5 июня в Москве.
«У нас складывается очень хороший коллектив. Я думаю, мы добьёмся победы. Хоть у нас нет звёзд в составе, но за счёт того, что у нас слаженный коллектив, мы можем завтра добиться победы. Мы видим качественный состав у соперника. Мы хотим понять нашего противника, взять от него всё лучшее и таким образом показать хорошую игру. Хочу также поблагодарить Россию за прекрасные условия, которые нам предоставили, и за хорошую встречу, которая нам была организована. Я желаю им успеха на чемпионате Европы.
У нас нет переживаний. Если мы будем переживать, то мы не сможем показать все наши хорошие качества в игре. Мы уважаем нашего противника, его игру, но мы не переживаем о том, как будем играть. Футбол — это тот вид спорта, где ты должен получать удовольствие, независимо от того, как ты играешь в него. Прекрасный стадион. Я надеюсь мы обрадуем наших зрителей, не только тех, кто будет находиться на стадионе, но и тех, кто будет смотреть игру по телевизору, и покажем достаточно высокий уровень игры", — отметил Ясен Петров.
- 4 июня 2021
-
21:03
-
21:02
-
20:51
-
20:31
-
20:23
-
20:20
-
20:13
-
20:06
-
19:58
-
19:54
-
19:51
-
19:44
-
19:35
-
19:33
-
19:20
-
19:18
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
18:53
-
18:48
-
18:39
-
18:22
-
18:16
-
17:55
-
17:54
-
17:38
-
17:30
-
17:01
-
16:52
-
16:48
-
16:44
-
16:10
-
15:53
-
15:49